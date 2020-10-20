Амністію бойовиків на Донбасі Кравчук порівняв із декомунізацією

Леонід Кравчук. Фото: Ліга

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Леонід Кравчук, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі та перший президент України, заявив, що амністія бойовиків на окупованому Донбасі повинна стосуватися тих, на чиїх руках немає крові.

Втім, як визначати наявність «крові» на руках, голова української делегації не розповів. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

Кравчук вирішив підтримати президента Володимира Зеленського, який висловив своє бачення амністії для проросійських найманців під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 20 жовтня.

За словами очільника ТКГ, слова Зеленського відповідають міжнародній позиції, а під час свого виступу він керувався нормами міжнародного досвіду. Кравчук додав, що позиція президента не тільки імпонує йому, а є повністю ідентичною до його власною.

Ті, у кого на руках немає крові, повинні бути відповідно «очищені», а ті, у кого є кров, повинні відповідати — це абсолютно нормально, — пояснив Кравчук.



Він також стверджує, що це питання потребує детального вивчення та порівняв цей процес з декомунізацією, під яку потрапили також люди, які «не мали до неї відношення». За словами Кравчука, потрібно уважно вивчати кожну людину та вирішувати, амністувати її чи ні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Леонід Кравчук підтримав створення вільної економічної зони на Донбасі. На його думку, для президента важливо знати думку людей. Кравчук додав, що дуже здивований «істерикою» через майбутнє опитування, яке запропонував Зеленський.