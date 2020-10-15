Чому Зеленський включив питання щодо Донбасу до опитування, пояснив Кравчук

Кравчук і Зеленський. Фото: Корупція інфо

https://racurs.ua/ua/n145160-chomu-zelenskyy-vkluchyv-pytannya-schodo-donbasu-do-opytuvannya-poyasnyv-kravchuk.html

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Леонід Кравчук, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі, підтримав створення вільної економічної зони на Донбасі. На його думку, для президента важливо знати думку людей.

Кравчук додав, що дуже здивований «істерикою» через майбутнє опитування, яке запропонував Зеленський. Про це він заявив у ефірі телеканалу «Україна 24».

Перший президент України додав, що підтримує ідею президента та вважає, що голова держави має право знати думку народу з тих питань, які цікавлять самого президента та громадян.

За словами Кравчука, проект вільних економічних зон на Донбасі розроблявся ще за часів його президентства, а також заявив, що вільна зона — це шлях до припинення війни.

На його думку, вільна економічна зона буде створена лише після встановлення «тиші» на Донбасі, а також після встановлення місцевого самоврядування та виконавчої влади. Він наголосив, що мова не йде про особливий статус цих регіонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський назвав лише перші два з п’яти питань опитування громадян, анонсованого ним на 25 жовтня. Ймовірний повний перелік усіх п’яти питань назвали ЗМІ.