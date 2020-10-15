Почему Зеленский включил вопрос о Донбассе в опрос, объяснил Кравчук

Зеленский и Кравчук. Фото: Коррупция инфо

https://racurs.ua/n145160-pochemu-zelenskiy-vkluchil-vopros-o-donbasse-v-opros-obyasnil-kravchuk.html

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Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, поддержал создание свободной экономической зоны на Донбассе. По его мнению, для президента важно знать мнение людей в этом вопросе.

Кравчук добавил, что очень удивлен «истерикой» из-за предстоящего опроса, предложенного Зеленским. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Первый президент Украины добавил, что поддерживает идею президента, и считает, что глава государства имеет право знать мнение народа по тем вопросам, которые интересуют самого президента и украинцев.

По словам Кравчука, проект свободных экономических зон в Донбассе разрабатывался еще во времена его президентства, а также заявил, что свободная зона — это путь к прекращению войны.

По его мнению, свободная экономическая зона будет создана только после установления «тишины» на Донбассе, а также после восстановления местного самоуправления и исполнительной власти. Он отметил, что речь не идет об особом статусе этих регионов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский назвал лишь первые два из пяти вопросов опроса для граждан, анонсированного им на 25 октября. Вероятный полный перечень всех пяти вопросов назвали СМИ.