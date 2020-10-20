Амнистию боевиков на Донбассе Кравчук сравнил с декоммунизацией

Леонид Кравчук. Фото: Лига

https://racurs.ua/n145365-amnistiu-boevikov-na-donbasse-kravchuk-sravnil-s-dekommunizaciey.html

Ракурс

Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент Украины, заявил, что амнистия боевиков на оккупированном Донбассе должна касаться тех, на чьих руках нет крови.

Впрочем, как будут определять наличие «крови» на руках, глава украинской делегации не рассказал. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

Кравчук решил поддержать президента Владимира Зеленского, который высказал свое видение амнистии для пророссийских наемников во время выступления в Верховной Раде сегодня, 20 октября.

По словам главы ТКГ, слова Зеленского соответствуют международной позиции, а во время своего выступления он руководствовался нормами международного права и опытом. Кравчук добавил, что позиция президента не только импонирует ему, а полностью идентична его собственной.

Те, у кого на руках нет крови, должны быть соответственно «очищены», а те, у кого есть кровь, должны отвечать — это абсолютно нормально, — объяснил Кравчук.



Он также утверждает, что этот вопрос требует детального изучения, и сравнил этот процесс с декоммунизацией, под которую подпали люди, якобы «не имевшие к ней отношения». По словам Кравчука, нужно внимательно изучать каждого человека и решать, амнистировать его или нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Леонид Кравчук поддержал создание свободной экономической зоны на Донбассе. По его мнению, для президента важно знать мнение людей. Кравчук добавил, что очень удивлен «истерикой» из-за предстоящего опроса, который предложил Зеленский.