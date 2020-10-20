Обменянных экс-беркутовцев объявили в международный розыск

Экс-беркутовцы. Фото: Лента

https://racurs.ua/n145364-obmenyannyh-eks-berkutovcev-obyavili-v-mejdunarodnyy-rozysk.html

Ракурс

Дела Майдана остаются нерасследованными спустя шесть лет после Революции достоинства. Святошинский райсуд Киева на заседании сегодня, 20 октября, объявил в международный розыск трех бывших беркутовцев — Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Бывшие сотрудники силовой структуры были обменяны в рамках обмена пленными с ОРДЛО. Об этом сообщает адвокатская совещательная группа в своем Telegram.

Сообщается, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что обвиняемые скрываются от суда. Теперь прокуроры должны организовать официальное объявление в международный розыск компетентным органом международной юрисдикции.

Как известно, по делу о расстрелах во время Майдана, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников силового подразделения «Беркут». Среди них — Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский.

Их обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и причинении телесных повреждений активистам. В декабре прошлого года столичный апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, после чего они участвовали в обмене пленными.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований завершило следствие в отношении двух дел Майдана — убийства Юрия Вербицкого и похищения с пытками Игоря Луценко во время событий Революции достоинства. Сейчас следователи установили двух человек, подозреваемых в участии в преступной организации, которая занималась убийствами и пытками.