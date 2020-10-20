Экс-главу налоговой обвинили в коррупции — что случилосьhttps://racurs.ua/n145363-eks-glavu-nalogovoy-obvinili-v-korrupcii-chto-sluchilos.htmlРакурс
Борьба с коррупцией в Украине продолжается, а иногда в коррупционных преступлениях подозревают даже топ-чиновников. Заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову.
Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Сообщается, что бывший глава ГНС пользовался властью для получения неправомерной выгоды для конкретного юридического лица.
Досудебное расследование установило, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление на сумму более 2 млрд грн. Благодаря этому документу Офисом крупных налогоплательщиков ГНС было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. В связи с этим бюджет недополучил вышеуказанную сумму.
Напомним, ранее мы сообщали, что обыски у Верланова сотрудники Службы безопасности Украины проводили в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.
Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Сам Верланов иронично отреагировал на следственные действия в своем доме и опубликовал фотографии жилья. Экс-налоговик отметил, что арендует квартиру в старом советском доме.