Судиться с НБУ из-за «ПриватБанка» снова взялся соратник Коломойского

Дело "ПриватБанка". Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n145362-suditsya-s-nbu-iz-za-privatbanka-snova-vzyalsya-soratnik-kolomoyskogo.html

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Дело «ПриватБанка» наполняется новыми исками благодаря бывшему акционеру и соратнику олигарха Игоря Коломойского — Геннадию Боголюбову. Он направил четыре новых иска в суд против Национального банка Украины и Министерства финансов по делу о национализации финучреждения.

Дела будет рассматривать Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщается в Судебном реестре.

Сообщается, что иски касаются определения размера уставного капитала и размера доли в банке, а также признания недействительным договора купли-продажи акций банка Министерством финансов, истребования имущества из чужого незаконного владения и признания права собственности акций «ПриватБанка». Сейчас рассмотрение дел находится на стадии назначения судей, которые будут вести процесс.

Напомним, ранее мы сообщали, что «ПриватБанк» проиграл в суде еще одной фирме олигарха Игоря Коломойского. Общество с ограниченной ответственностью «Арлан», владельцами которого являются Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов, выиграло судебный иск.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО «Арлан» и принял решение о взыскании с «ПриватБанка» 17,3 млн грн. Данную сумму ООО «Арлан», как поручитель «ПриватБанка», уплатило Национальному банку Украины по рефинансированию.