Будущую украинскую вакцину от коронавируса презентовали Зеленскому

Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145361-buduschuu-ukrainskuu-vakcinu-ot-koronavirusa-prezentovali-zelenskomu.html

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Вакцина от коронавируса разрабатывается во всем мире, а также в Украине. Президенту Владимиру Зеленскому ученые представили образец потенциальной украинской вакцины от коронавируса, которая уже прошла доклинические испытания.

Образец вакцины был создан благодаря уникальному подходу, который поможет бороться даже из мутировавшими версиями заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что данный образец тестировался в течение шести месяцев и обладает возможностью нейтрализовать вирус COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Образец потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусов, которые мутируют после распространения инфекции.

На данный момент было решено, что вакцину переведут в стадию клинических испытаний, а уже потом украинскую вакцину смогут производить на местных фармакологических заводах. В свою очередь цена на возможную вакцину до сих пор не установлена.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни после их регистрации производителями и переквалификации Всемирной организацией здравоохранения. Предполагается, что вакцина будет предоставляться в несколько траншей, а вакцинировать будут группы риска.