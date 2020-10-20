Как ухаживать за больным коронавирусом, рассказали в Минздраве

Уход за больным. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145360-kak-uhajivat-za-bolnym-koronavirusom-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Коронавирус в Украине поражает все большее количество людей, большинство из которых лечатся дома на самоизоляции под наблюдением врачей. Как ухаживать за больными членами семьи и родственниками, рассказали в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Если в семье появился больной коронавирусом, рекомендуется соблюдать ряд определенных правил. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Так, сообщается, что больного коронавирусом прежде всего стоит разместить в хорошо проветриваемом помещении. При этом желательно, чтобы за инфицированным ухаживал один человек, который не входит в группу риска. Посещение пациента до выздоровления под строгим запретом.

Члены семьи должны находиться в отдельной комнате от больного или сохранять расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением являются кормящие грудью матери малышей — они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20−40 секунд до контакта.

Пока больной не выздоровел, следует ограничить его движение местами общего пользования. Человек, который ухаживает за больным, также должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом, соблюдая правила ношения защиты. При уходе за больным также рекомендуется использовать медицинские перчатки.

После контакта с инфицированным нужно вымыть руки с мылом и вытереть их одноразовым полотенцем. Во время кашля или чихания следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, а в том случае, если рядом нет салфеток, стоит чихать и кашлять в сгиб локтя. Все салфетки, перчатки и маски нужно хранить в специальном контейнере для утилизации.

Также следует избегать обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Также следует ежедневно дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моющим средством.

Стирать вещи инфицированного можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется выбирать температуру 60−90°C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок.



Если у члена семьи возникают симптомы гриппа или ОРВИ, с ним следует обращаться как с инфицированным коронавирусом до подтверждения или опровержения диагноза.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине быстро распространяется и отправляет тысячи людей в больницы. В связи с этим Министерство здравоохранения разработало план, который определяет алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями эпидемиологической опасности. Новый план предусматривает предоставление своевременной медицинской помощи и внедрение дополнительных мер по увеличению количества коек в больницах.