Сократить срок тестирования на коронавирус хотят в Минздраве. Фото: ckp.in.ua

https://racurs.ua/n145345-sokratit-srok-testirovaniya-na-koronavirus-hotyat-v-minzdrave.html

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Срок осуществления тестирования на COVID-19 планирует сократить Министерство здравоохранения.

Это планируют сделать за счет частных лабораторий, на их привлечение уже выделено 100 млн грн. Биологические материалы из городов, где есть проблемы с тестированием, будут отправляться в другие регионы, где таких проблем нет. Об этом 20 октября заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

Мы будем иметь соответствующие договоры с частными лабораториями, и отправлять туда на сам процесс тестирования, которые находятся в лабораториях. Таким образом, мы максимально разгрузим наши лабораторные центры и максимально уменьшим количество дней, которые иногда ждут наши граждане на результат тестирования, — отметил он.

Сейчас проблемы с тестированием наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. При этом есть регионы, такие как Закарпатская и Кировоградская области, где лаборатории обрабатывают все тестирования.

Также Степанов предупредил о третьем уровне коронавирусной опасности, который наступит в том случае, если карантин не поможет распространению коронавируса. Если ежесуточно будут фиксироваться 11−15 тыс. случаев заражения, то заполненность больниц достигнет 80%. В таком случае введут новые ограничения и развернут полевые госпитали.

Четвертый уровень означает, что запас коек исчерпан, а каждые сутки заражаются 20 тыс. человек. В этом случае власть определит приоритет, кого размещать в больницу в первую очередь, а кого нет.

По словам Степанова, сейчас заполнены более 20 тыс. коек. В запасе еще около 30 тыс. коек.

Напомним, 20 октября к борьбе с коронавирусом в Украине активно подключилась Верховная Рада. Сегодня нардепы приняли постановление № 4228, в котором предложили исполнительной власти провести несколько существенных изменений.