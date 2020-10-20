Мне не стыдно, но есть чем заняться — что пообещал Зеленский Раде, скриншот видео

https://racurs.ua/n145343-mne-ne-stydno-no-est-chem-zanyatsya-chto-poobeschal-zelenskiy-rade-video.html

Ракурс

Послание президента Владимира Зеленского Верховной Раде —- тема № 1 в украинской политике 20 октября. За пять дней до местных выборов глава государства решил выступить в парламенте, подытожив события 2020 года.

Выступление длилось около часа и в ежегодном послании к Верховной Раде Зеленский вспомнил несколько десятков тезисов по поводу внутреннего и внешнего положения Украины. Президент в основном отчитывался о сделанном, но и обещал гражданам новации.

Со следующего года послание президента должно быть адресовано не нардепам, а пенсионерам, медикам, врачам и другим слоям населения. Их хотят приглашать в этот день в Раду.

Экономика

Президент пообещал представить комплексный аудит государства, на основе которого Кабмин разработает стратегию развития до 2030 года.

Глава государства анонсировал программу «Украина — чемпион», согласно которой в каждом регионе должны построить спортивную арену и назват ее именем выдающегося украинского чемпиона.

Президент пообещал, что после ремонта дорог в рамках программы «Большая стройка» должна начаться реставрация украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия.

Зеленский пообещал, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20−25 тыс. грн, медицинские сестры — 15 тыс. грн, младший медперсонал — до 10 тыс. грн

Силовики и коррупция

Президент также заявил, что хочет знать, где обещанные им посадки. Он якобы на всех совещаниях с силовиками, спрашивает, «когда же начнутся обещанные им посадки».

По словам Зеленского, он каждый раз напоминает, что созданы все условия — есть уголовная ответственность за незаконное обогащение, возможность конфискации незаконных активов, есть «полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года», работает Высший антикоррупционный суд, перезагружено НАПК, присутствует политическая воля, законодательные, оперативные, материальные, психологические условия. Он отметил, что оценка действий правоохранителей неудовлетворительная.

Безопасность

Амнистия на Донбассе не будет распространяться на всех участников незаконных вооруженных формирований. По словам главы государства, амнистия коснется людей, которые «находятся в заложниках у оккупанта». Он заверил, что процесс освобождения украинских граждан, которые незаконно задержаны в России, продолжается.

Отдельно Зеленский остановился на развитии армии и перечислил количество новой техники и вооружения, которое производится в Украине и анонсировал создание двух военно-морских баз.

Не обошел Зеленский и внешнюю политику. Он заверил, что у Украины есть международная поддержка, а безвизу с ЕС ничего не угрожает. По его словам, страна активно развивает отношения со странами-соседями, а с ЕС даже договорилась о поставках вакцины от коронавируса, когда она появится.

Зеленский попросил нардепов поддержать его закон о народовластии, чтобы «жители могли влиять на события в стране».

В конце выступления в Раде президент отметил, что «критики власти в Раде сами управляли страной, но почему-то сами не решали те проблемы, о которых сегодня говорят».

Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если тогда знал бы об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да, — президент задал себе три вопроса с трибуны и напомнил, что ждет ответов украинцев на пять своих вопросов в воскресенье в день местных выборов.

Зеленский вышел из зала заседаний под крики «Ганьба!» от некоторых оппозиционных фракций.