Мені не соромно, але є що виконувати — послання Зеленського Верховній Раді, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n145343-meni-ne-soromno-ale-ie-scho-vykonuvaty-scho-poobicyav-zelenskyy-radi.html

Ракурс

Послання президента Володимира Зеленського Верховній Раді — тема № 1 в українській політиці 20 жовтня. За п’ять днів до місцевих виборів глава держави вирішив виступити у парламенті, підсумувавши події 2020 року.

Виступ тривав приблизно годину і у щорічному посланні до Верховної Ради Зеленський згадав кілька десятків тез щодо внутрішнього та зовнішнього становища України. Президент в основному звітував про зроблене, але й обіцяв громадянам новації.

З наступного року послання президента має бути адресований не нардепам, а пенсіонерам, медикам, лікарям та іншим верствам населення. Їх хочуть запрошувати в Раду.

Економіка

Президент пообіцяв представити комплексний аудит держави, на основі якого Кабмін розробить стратегію до 2030 року

Глава держави анонсував програму «Україна — чемпіон», за якою у кожному регіоні мають збудувати спортивну арену. Кожна з них матиме ім’я видатного українського чемпіона.

Президент пообіцяв, що після ремонту доріг у межах програми «Велике будівництво» має розпочатися реставрація українських замків, театрів, музеїв, об'єктів культурної й архітектурної спадщини.

Зеленський пообіцяв, що у 2021 році медики отримуватимуть заробітні плати 20−25 тис. грн, медичні сестри — 15 тис. грн, молодший медперсонал — до 10 тис. грн

Силовики і корупція

Президент також заявив, що хоче знати, де обіцяні ним посадки. Він нібито на всіх нарадах із силовиками, запитує, «коли ж почнуться обіцяні ним посадки».

За словами Зеленського, він щоразу нагадує, що створені всі умови — є кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, є можливість конфіскації незаконних активів, є «повна оперативна незалежність НАБУ І САП, якої не було з 2015 року», працює Вищий антикорупційний суд, перезавантажено НАЗК, присутня політична воля, законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови. Він відзначив, що оцінка дій правоохоронців незадовільна.

Безпека

Амністія на Донбасі не буде поширюватися на всіх учасників діючих на Донбасі незаконних збройних формувань. За словами глави держави, амністія стосуватиметься людей, які «перебувають у заручниках в окупанта». Він запевнив, що процес звільнення українських громадян, які незаконно затримані в Росії, триває.

Окремо Зеленський зупинився на розвитку армії та перерахував кількість нової техніки й озброєння, що виготовляється в Україні і анонсував створення двох військово-морських баз.

Не оминув Зеленський і зовнішню політику. Він запевнив, що Україна має міжнародну підтримку, а безвізу з ЄС нічого не загрожує. За його словами, країна активно розвиває відносини з країнами-сусідами, а з ЄС навіть домовилася про постачання вакцини від коронавірусу, коли вона з’явиться.

Зеленський попросив нардепів підтримати його закон про народовладдя, щоб «жителі впливали на події в країні».

Наприкінці виступу у Раді президент зазначив, що «критики влади в Раді самі управляли країною, але чомусь самі не вирішували ті проблеми, про які сьогодні заявляють».

Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якщо тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так, — президент задав собі три запитання з трибуни і нагадав, що чекає відповідей українців на п’ять питань у неділю в день місцевих виборів.

Зеленський вийшов із зали засідань під вигуки «Ганьба!» від деяких опозиційних фракцій.