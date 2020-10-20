Послання Зеленського, коронавірусна постанова і звіт Степанова — Рада зібралася перед виборами, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145322-poslannya-zelenskogo-koronavirusna-postanova-i-zvit-stepanova-rada-zibralasya-pered-vyboramy.html

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Послання президента Зеленського до Верховної Ради — пункт № 1 єдиного в цьому місяці пленарного засідання парламенту, яке проводять 20 жовтня.

Спочатку виступатимуть депутатські фракції та групи. Виступ президента запланований на 10.30. Також парламент планує розглянути постанову «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії і нових біологічних загроз».

Крім того, на засідання запросили міністра охорони здоров’я Максима Степанова, щоб він розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні.

Президент Володимир Зеленський вирішив саме за п’ять днів до місцевих виборів виступити зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України. Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук заявив, що з послання депутати отримають відповіді на багато запитань, які ставлять останнім часом.

Раніше прес-секретар президента Юлія Мендель повідомила ЗМІ, що послання мало бути у квітні, але його перенесли через погіршення пандемічної ситуації.

Запланованого раніше розгляду державного бюджету на 2021 рік 20 жовтня не буде.