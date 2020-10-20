Послание Зеленского, коронавирусное постановление и отчет Степанова — Рада собралась перед выборами, фото — Укринформ

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Послание президента Зеленского к Верховной Раде — пункт № 1 единственного в этом месяце пленарного заседания парламента, которое проводят 20 октября.

Сначала будут выступать депутатские фракции и группы. Выступление президента запланировано на 10.30. Также парламент планирует рассмотреть постановление «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защите всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».

Кроме того, на заседание пригласили министра здравоохранения Максима Степанова, чтобы он рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине.

Президент Владимир Зеленский решил именно за пять дней до местных выборов выступить с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины. Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в послании депутаты получат ответы на многие вопросы, которые ставят в последнее время.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила СМИ, что послание должно было быть в апреле, но его перенесли из-за ухудшения пандемической ситуации.

Запланированного ранее рассмотрения государственного бюджета на 2021 год 20 октября не будет.