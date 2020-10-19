Почему Рада рассмотрит бюджет-2021 после выборов, фото — Вісті Придніпров'я

https://racurs.ua/n145293-pochemu-rada-rassmotrit-budjet-2021-posle-vyborov-obyasnil-razumkov.html

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Проект государственного бюджета на 2021 год Верховная Рада не рассмотрит на заседании 20 октября. Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что профильный комитет не смог собраться, чтобы вынести на обсуждение Рады проект главного финансового документа страны.

Разумков назвал причиной отсрочки рассмотрения бюджета на комитете значительное количество нардепов инфицированных коронавирусом — сейчас 60 человек в парламенте больны COVID-19 или находятся на самоизоляции.

Рассмотрение бюджета состоится уже в ноябре после проведения местных выборов, но мы должны сократить сроки по подготовке и принятию бюджета, чтобы у нас не было бюджетной ночи, — пояснил на заседении согласительного совета Разумков.

Ранее нардепы от оппозиции сообщали, что реальной причиной отсрочки рассмотрения бюджета является отсутствие голосов у провластной фракции «Слуга народа» за его принятие.