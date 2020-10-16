Причину задержки транша МВФ назвали у Зеленского

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Ракурс

Причину задержки транша Международного валютного фонда назвал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Киев может рассчитывать на очередной кредит от МВФ в конце 2020 года или в начале следующего года.

Идет постоянный рабочий процесс. Нельзя все вынести в публичную плоскость о переговорах. Но точно можно сказать, что мы не на паузе (с МВФ — ред.). Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в частности, касающихся государственного бюджета на 2021 год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и корректировкам, — пояснил Устенко в телеэфире канала «Украина 24».

Чиновник добавил, что на постоянном контакте с МВФ находятся министр финансов, глава Нацбанка и премьер-министр. Вместе с тем, он признал, что транш МВФ не удалось получить ранее из-за ситуации с антикоррупционными органами Украины.

Что касается остальной части повестки дня, она не имеет прямого экономического содержания, но влияет на возможность быстрого получения сначала миссии от МВФ, а потом уже транша, — это изменения в части антикоррупционных украинских ведомств. Там тоже идет нормальный логический процесс, — убеждает Устенко.



Ранее «Ракурс» сообщал, что 3 сентября послы стран «Большой семерки» напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. Послы G7 отметили, что «независимость антикоррупционных органов является частью международных обязательств Украины».

Впоследствии посол ЕС в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление касалось ситуации вокруг процедуры избрания нового главы САП. Известно, что ЕС, ключевые европейские страны и Всемирный банк письменно предупредили Верховную Раду о наличии проблем в проекте решения о процедуре замены Холодницкого.