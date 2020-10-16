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Погода. Фото: ЕРА
Дожди и ветры накроют центр и север Украины в уикенд (КАРТА)https://racurs.ua/n145217-dojdi-i-vetry-nakrout-centr-i-sever-ukrainy-v-uikend-karta.htmlРакурс
Погода на части территории Украины в ближайшие дни резко изменится. Завтра в Украине синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и сильные дожди.
Ухудшение погодных условий коснется центральных, северных областей и Карпатского региона.
17 октября в центральных и северных областях и в Карпатском регионе значительные дожди. Кроме западных областей, в Украине порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Кроме того в Карпатах прогнозируют мокрый снег.
Автомобилистам следует быть внимательными, поскольку скользкая дорога усложняет управление транспортом и увеличивает тормозной путь.
Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.
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