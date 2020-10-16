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Погода. Фото: ЕРА

Дожди и ветры накроют центр и север Украины в уикенд (КАРТА)

16 окт 2020, 16:55
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Погода на части территории Украины в ближайшие дни резко изменится. Завтра в Украине синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и сильные дожди.

Ухудшение погодных условий коснется центральных, северных областей и Карпатского региона.

17 октября в центральных и северных областях и в Карпатском регионе значительные дожди. Кроме западных областей, в Украине порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Кроме того в Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Погода на 17 октября. Карта: Укргидрометцентр


Автомобилистам следует быть внимательными, поскольку скользкая дорога усложняет управление транспортом и увеличивает тормозной путь.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.


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