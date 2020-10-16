Погода. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n145217-dojdi-i-vetry-nakrout-centr-i-sever-ukrainy-v-uikend-karta.html

Ракурс

Погода на части территории Украины в ближайшие дни резко изменится. Завтра в Украине синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и сильные дожди.

Ухудшение погодных условий коснется центральных, северных областей и Карпатского региона.

17 октября в центральных и северных областях и в Карпатском регионе значительные дожди. Кроме западных областей, в Украине порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Кроме того в Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Автомобилистам следует быть внимательными, поскольку скользкая дорога усложняет управление транспортом и увеличивает тормозной путь.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.