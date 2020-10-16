Больные в коридорах и проверки в транспорте — как Харьковщина переживает волну COVID-19

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Ракурс

Вспышка коронавируса в Харьковской области заставила власть прибегнуть к экстраординарным шагам.

Из-за отнесения Харькова в красную зону ученики с 19 октября уходят на каникулы. Дошкольные учреждения будут работать. Об этом 16 октября сообщил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

Ранее чиновник на заседании противоэпидемической комиссии заявлял, что школьники на досрочные каникулы не пойдут.

По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, в регионах области, которые оказались в красной зоне, учебные заведения уйдут на каникулы до 30 октября.

С 19 октября города Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Лозовской, Первомайский районы перешли в красную зону СOVID-19. Остальные районы — в оранжевой зоне.

Терехов поручил руководству метрополитена обеспечить контроль за масочным режимом не только в вестибюлях и на платформах, но и в вагонах метро.

Прошу, чтобы в вагоне вы также контролировали. Потому что нужно, чтобы люди снимали маски в самом вагоне. Потому что такие случаи у нас есть, — сказал Терехов.

По словам заместителя Харьковского городского головы Евгения Водовозова, полиция стала активнее контролировать соблюдение масочного режима в транспорте.

Сегодня на 20−25 маршрутах — это то, что я знаю, и в некоторых местах я ездил по городу и видел, как полиция подходит к остановкам, как заходит в салон, как объясняет людям. Пока особого ажиотажа нет, — сказал Водовозов.

Полиция направит в метро дополнительные силы для проведения проверок.

Тем временем в Харькове решили не ограничивать работу спортивных учреждений и фитнес-центров несмотря на отнесение города в красную зону. Власти решили поддержать таким образом малый бизнес и требуют от владельцев соблюдать меры безопасности — социальную дистанцию и масочный режим.

Комиссия решила с 19 октября закрыть кинотеатры, развлекательные заведения, ограничивается предоставления социальных и реабилитационных услуг, кроме предоставляемых на дому.

В Фейсбук показали условия, в которых лечатся больные в городе Купянск Харьковской области. Фотографию инфекционного отделения местной больницы опубликовала Яна Колпакова.

Спасибо руководству города и всем предшественникам. Это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор. Чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном. Открывайте отделение на Ковшаровке, в Узловой, что вы ждете? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати? — написала Колпакова.



Ранее «Ракурс» сообщал, что в регионе предлагали подавать кислород и ставить капельницы COVID-больным дома, чтобы разгрузить медучреждения.