Из-за COVID-19 в Харьковском облсовете поднялся скандал, скринншот видео

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Скандал в Харькове вспыхнул на заседании сессии областного совета. Первый заместитель председателя Владимир Скоробагач налетел на исполнительную власть за якобы бездействие в борьбе с пандемией. Председатель ОГА Алексей Кучер за словом в карман не полез и резко ответил.

Конфликт, который мог перерасти в драку, погасил председатель Харьковского облсовета.

Скоробагач раскритиковал работу ОГА. Он считает причиной «катастрофы в медицине» работу департамента здравоохранения.

Кислорода нет. Что вы собираетесь делать? Куда везут людей? Людей оставляют дома, больных, с двусторонним воспалением легких. Работа провалена, однозначно. И все, что вы говорите в будущем будете делать, — это все х*рня чистой воды. Отписка. Я считаю, что нужно принимать решительные меры, создать штаб, который возглавит председатель ОГА, — заявил Скоробагач.

В ответ Кучер сказал, что «вина в сложившейся ситуации лежит на тех, кто пять лет ничего не делал».

Это вы х*рню городите, потому что не назвали никаких конкретных примеров, которые говорили бы о том, что у нас в департаменте хаос. Вы говорите, что недостаточно коек. Да! О том, что у нас стены потрепанные? Да! Что вы делали пять лет? Что вы конкретно делали пять лет для того, чтобы была другая ситуация? Ни х*ра ни делали, — эмоционально заявил Кучер.

Скоробагача, который баллотируется в облсовет от ОПЗЖ, и Кучера, претендента в мэры Харькова, разнимал председатель облсовета Сергей Чернов.

В какой-то момент Скоробагач с криками подошел в сторону Кучера. Он ударил по столу, а затем по креслу другого заместителя председателя облсовета. Конфликт едва не перерос в драку, его погасил Чернов.

Успокоимся! Паузу сделайте. Наберите воздуха в легкие, — сказал Чернов.



Споры между депутатами, руководством облсовета и облгосадминистрации на сессии председатель этого органа Сергей Чернов назвал позже демонстрацией мышц и позором.

На заседании депутаты несколько раз не набирали необходимого количества голосов для принятия решений, касающихся бюджета. На заседании присутствовали 67 из 120 депутатов. Впоследствии депутаты проголосовали за проект изменений в бюджет.