Через COVID-19 у Харківській облраді зчинився скандал, скріншот відео

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Скандал у Харкові виник на засіданні сесії обласної ради. Перший заступник голови Володимир Скоробагач налетів на виконавчу владу через нібито бездіяльність у боротьбі з пандемією. Голова ОДА Олексій Кучер за словом у кишеню не поліз і різко відповів. Конфлікт, який міг перерости у бійку, загасив голова Харківської облради.

Скоробагач розкритикував роботу ОДА. Він вважає причиною «катастрофи у медицині» роботу Департаменту охорони здоров’я.

Кисню немає. Що ви збираєтеся робити? Куди везуть людей? Людей залишають вдома, хворих, із двостороннім запаленням легенів. Робота провалена, однозначно. І все, що ви кажете у майбутньому будете робити, — це все х*рня чистої води. Відписка. Я вважаю, що потрібно ухвалювати рішучі міри, створити штаб, який очолить голова ОДА, — заявив Скоробагач.

У відповідь Кучер сказав, що «провина у ситуації, що склалася, лежить на тих, хто п’ять років нічого не робив».

Це ви х*рню городите, бо не назвали жодних конкретних прикладів, які говорили б про те, що у нас в департаменті хаос. Ви говорите, що недостатньо ліжок. Так! Про те, що у нас стіни пошарпані? Так! Що ви робили п’ять років? Що ви конкретно робили п’ять років для того, щоб була інша ситуація? Ні*ера не робили, — емоційно заявив Кучер.

Скоробагача, який балотується в облраду від ОПЗЖ, та Кучера, претендента у мери Харкова, розбороняв голова облради Сергій Чернов.

У якийсь момент Скоробагач з криками встав з крісла і підійшов у бік Кучера. Він вдарив по столу, а потім по кріслу іншого заступника голови облради. Конфлікт заледве не переріс у бійку, його загасив Чернов.

Заспокоїмось! Паузу зробіть. Наберіть повітря в легені, — сказав Чернов.



Суперечки між депутатами, керівництвом облради та облдержадміністрації на сесії голова цього органу Сергій Чернов назвав демонстрацією м’язів та ганьбою.

На засіданні депутати кілька разів не набирали необхідної кількості голосів для прийняття рішень, що стосується бюджету. На засіданні були присутні 67 зі 120 депутатів. Згодом депутати проголосували за проект змін до бюджету.