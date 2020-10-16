Хворі в коридорах і перевірки — як Харківщина переживає хвилю COVID-19, фото — Суспільне

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Ракурс

Спалах коронавірусу на Харківщині змусив владу вдатися до екстраординарних кроків.

Через віднесення Харкова до червоної зони учні харківських шкіл з 19 жовтня йдуть на канікули. Дошкільні заклади працюватимуть. Про це 16 жовтня повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Раніше чиновник на засіданні протиепідемічної комісії заявляв, що школярі на дострокові канікули не підуть.

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у регіонах області, що опинилися у червоній зоні, навчальні заклади підуть на канікули до 30 жовтня.

З 19 жовтня міста Харків та Люботин, а також Богодухівський, Лозівський, Первомайський райони області переходять до червоної зони СOVID-19. Решта районів — у помаранчевій зоні.

Терехов доручив керівництву метрополітена забезпечити контроль за масковим режимом не тільки у вестибюлях і на платформах, а й у вагонах метро.

Прошу, щоб у самому вагоні ви також контролювали. Тому що не потрібно, аби люди знімали маски у самому вагоні. Бо такі випадки у нас є, — сказав Терехов.

За словами заступника Харківського міського голови Євгенія Водовозова, поліція стала активніше контролювати дотримання маскового режиму у транспорті.

Сьогодні на 20−25 маршрутах — це те, що я знаю, і в деяких місцях я їздив містом і бачив, як поліція підходить до зупинок, як заходить в салон, як пояснює людям. Поки особливого ажіотажу немає, — сказав Водовозов.

Поліція спрямує у метро додаткові сили для проведення перевірок.

Тим часом у Харкові не обмежуватимуть роботу спортивних закладів та фітнес-центрів попри віднесення міста до червоної зони. Влада вирішила підтримати у такий спосіб малий бізнес і вимагає від власників дотримуватися заходів безпеки — соціальної дистанції і маскового режиму.

Комісія ухвалила з 19 жовтня закрити кінотеатри, розважальні заклади, обмежується надання соціальних та реабілітаційних послуг, окрім тих, що надаються на дому.

У Фейсбук показали умови, в яких лікуються хворі в місті Куп’янську Харківської області. Фотографію інфекційного відділення місцевої лікарні опублікувала Яна Колпакова.

Спасибі керівництву міста і всім попередникам. Це інфекційне відділення Куп’янської лікарні. Люди із запаленням легенів лежать в коридорах. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор. Щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує мобільним телефоном. Відкривайте відділення на Ковшарівці, в Вузловий, що ви чекаєте? Чекаєте, коли привезуть двоярусні ліжка? — написала Колпакова.



Раніше «Ракурс» повдіомляв, що в регіоні пропонували подавати кисень і ставити крапельниці COVID-хворим вдома, щоб розвантажити медзаклади.