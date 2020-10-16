Погода. Фото: ЕРА

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Погода на частині території Україні найближчими днями різко зміниться. Завтра в Україні синоптики прогнозують потужні пориви вітру та сильні дощі.

Погіршення погодних умов стосується центральних, північних областей та Карпатського регіону.

Вдень, 17 жовтня, у центральних та північних областях та в Карпатському регіоні значні дощі. Окрім західних областей, в Україні пориви вітру складуть 15−20 м/с. Крім того, в Карпатах прогнозують опади мокрого снігу.

Автомобілістам слід бути уважними, оскільки слизька дорога ускладнює управління транспортом і збільшує гальмівний шлях.

Як повідомили в КМДА, у місцях можливих підтоплень чергуватиме спецтехніка КК «Київавтодор». Ліквідувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Фахівці рекомендують при сильному дощі за можливості обходити великі дерева. Також не варто паркувати поруч з ними автотранспорт — гілки можуть становити велику небезпеку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.