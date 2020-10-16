Причину затримки траншу МВФ назвали у Зеленського

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Причину затримки траншу Міжнародного валютного фонду назвав радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. Київ може розраховувати на черговий кредит від МВФ наприкінці 2020 року або на початку наступного року.

Триває постійний робочий процес. Не можна все винести в публічну площину щодо переговорів. Але точно можна сказати, що ми не на паузі (з МВФ — ред.). Ми досі не отримали транш, тому що є ціла низка технічних проблем, які необхідно вирішити, зокрема тих, що стосуються державного бюджету на 2021 рік. Тому є велика увага до бюджету та коригувань, які в ньому робляться, — пояснив Устенко в телеефірі каналу «Україна 24».

Чиновник додав, що на постійному контакті з МВФ перебувають міністр фінансів, очільник Нацбанку і прем'єр-міністр. Разом з тим, він визнав, що транш МВФ не вдалося отримати раніше через ситуацію з антикорупційними органами України.

Що стосується іншої частини порядку денного, вона не має прямого економічного змісту, але впливає на можливість швидкого отримання спочатку місії від МВФ, а потім вже траншу — це зміни щодо антикорупційних українських відомств. Там теж триває нормальний логічний процес, — переконує Устенко.



Нагадаємо, 3 вересня посли країн «Великої сімки» нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів. Посли G7 зазначили, що «незалежність антикорупційних органів є частиною міжнародних зобов’язань України».

Згодом посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява стосувалася ситуації довкола процедури обрання нового керівника САП. Відомо, що ЄС, ключові європейські держави та Світовий банк письмово попередили Верховну Раду про наявність проблем у проекті рішення щодо процедури заміни керівника САП.