Катастрофа самолета МАУ. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145292-katastrofa-samoleta-mau-ukrainskaya-delegaciya-pribyla-na-peregovory-v-tegeran.html

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Катастрофа самолета авиакомпании МАУ будет в центре переговоров, на которые в Тегеран прибыла украинская делегация.

Украинские представители хотят выяснить при каких условиях военные сбили пассажирский самолет в небе Ирана. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в видеообращении.

По его словам, к переговорам привлечены три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи прокуроры, а также военные.

Енин напомнил, что иранцы уже признали факт того, что самолет был сбит.

Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: идет ли речь о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном, — сказал он.

Заместитель министра отметил, что запрос на справедливость очень важен для украинского общества. Он пообещал, что делегация не отступит от этого, несмотря на то какой бы горькой ни была правда.

Напомним, в сентябре заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил о завершении расследования по делу о сбитом Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном. Чиновник заявил, что у Тегерана есть исключительные полномочия «разбираться с причастными» к атаке на самолет.

В Иране задержали шестерых человек, которых обвиняют в атаке на самолет авиакомпании МАУ.