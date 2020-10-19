Збиття літака МАУ. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145292-zbyttya-litaka-mau-ukrayinska-delegaciya-prybula-na-peregovory-v-tegeran.html

Ракурс

Катастрофа літака МАУ в небі над Тегераном буде предметом переговорів, на які прибула українська делегація.

Українські представники хочуть з’ясувати за яких умов військові збили пасажирський літак у небі Ірану. Про це заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив у відеозверненні.

За його словами, до переговорів залучені три робочі групи: авіаційні експерти, слідчі прокурори, а також військові.

Єнін нагадав, що іранці вже визнали факт того, що літак був збитий.

Наразі нашим завданням є з’ясувати всі обставини зазначеної трагедії: чи йдеться про людську помилку, чи це результат прорахунків у системі організації польотів над Іраном, — сказав він.

Заступник міністра зауважив, що запит на справедливість дуже вадливий для українського суспільства. Він пообіцяв, що делегація не відступить від цього, попри те якою б гіркою не була правда.

Нагадаємо, у вересні заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив про завершення розслідування збиття Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» в небі над Тегераном. Чиновник заявив, що Тегеран має виняткові повноваження «розбиратися з причетними» до збиття літака.

В Ірані затримали шістьох осіб, яких обвинувачують у катастрофі літака авіакомпанії МАУ.