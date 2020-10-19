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Королева Великої Британії Єлизавета II, фото: PolizeiBerlin
Єлизавета II скоротила тюремний термін чоловікові, який допоміг зупинити терориста з ножем (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n145291-brytanska-koroleva-skorotyla-turemnyy-termin-cholovikovi-yakyy-dopomig-zatrymaty-terorysta.htmlРакурс
Єлизавета II, королева Великої Британії, скориставшись своїм правом «прерогативи милосердя» на знак визнання «виключно сміливих дій», скоротила термін ув’язнення 42-річному Стівену Галланту, який у листопаді 2019 року допоміг зупинити озброєного ножем терориста в Лондоні.
Галланта у 2005 році засудили до 17-річного ув’язнення за вбивство. Королева скоротила його тюремний термін на 10 місяців, тож він тепер може попросити про умовно-дострокове звільнення в червні 2021 року, повідомляє BBC.
28-річний терорист Усман Хан 29 листопада 2019 року напав з ножем на перехожих. В результаті двоє людей загинули, ще троє були поранені. Галлант тоді перебував у розташованій поряд Гільдії риботорговців, де відбувалася конференція з допомоги в реабілітації увʼязнених.
Галлант та ще двоє чоловіків спробували обеззброїти та затримати терориста. Галлант «озброївся» рогом нарвала (морського ссавця), який взяв у Гільдії, ще один чоловік використовував вогнегасник. Їхня спроба затримати терориста потрапила на відео.
Терориста згодом застелили поліцейські, які прибули за викликом.
Bystander; a person who is present at an event or incident but does not take part.— ~Marietta (@MariettaDaviz) November 30, 2019
The people on the London bridge were far from bystanders, together they stopped the attacker from killing anymore people.#Heroes �� #LondonBridgeAttack#SaturdayThoughtspic.twitter.com/F5ZsDyNx4g
Нагадаємо, Хана у 2012 році судили за тероризм, у грудні 2018 року він вийшов на волю, проте мав носити електронний браслет.
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