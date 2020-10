Єлизавета II, королева Великої Британії, скориставшись своїм правом «прерогативи милосердя» на знак визнання «виключно сміливих дій», скоротила термін ув’язнення 42-річному Стівену Галланту, який у листопаді 2019 року допоміг зупинити озброєного ножем терориста в Лондоні.

Галланта у 2005 році засудили до 17-річного ув’язнення за вбивство. Королева скоротила його тюремний термін на 10 місяців, тож він тепер може попросити про умовно-дострокове звільнення в червні 2021 року, повідомляє BBC.

28-річний терорист Усман Хан 29 листопада 2019 року напав з ножем на перехожих. В результаті двоє людей загинули, ще троє були поранені. Галлант тоді перебував у розташованій поряд Гільдії риботорговців, де відбувалася конференція з допомоги в реабілітації увʼязнених.

Галлант та ще двоє чоловіків спробували обеззброїти та затримати терориста. Галлант «озброївся» рогом нарвала (морського ссавця), який взяв у Гільдії, ще один чоловік використовував вогнегасник. Їхня спроба затримати терориста потрапила на відео.

Терориста згодом застелили поліцейські, які прибули за викликом.

Bystander; a person who is present at an event or incident but does not take part.

The people on the London bridge were far from bystanders, together they stopped the attacker from killing anymore people.#Heroes �� #LondonBridgeAttack#SaturdayThoughtspic.twitter.com/F5ZsDyNx4g