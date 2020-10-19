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Королева Великої Британії Єлизавета II, фото: PolizeiBerlin

Єлизавета II скоротила тюремний термін чоловікові, який допоміг зупинити терориста з ножем (ВІДЕО)

19 жов 2020, 10:55
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Єлизавета II, королева Великої Британії, скориставшись своїм правом «прерогативи милосердя» на знак визнання «виключно сміливих дій», скоротила термін ув’язнення 42-річному Стівену Галланту, який у листопаді 2019 року допоміг зупинити озброєного ножем терориста в Лондоні.

Галланта у 2005 році засудили до 17-річного ув’язнення за вбивство. Королева скоротила його тюремний термін на 10 місяців, тож він тепер може попросити про умовно-дострокове звільнення в червні 2021 року, повідомляє BBC.

28-річний терорист Усман Хан 29 листопада 2019 року напав з ножем на перехожих. В результаті двоє людей загинули, ще троє були поранені. Галлант тоді перебував у розташованій поряд Гільдії риботорговців, де відбувалася конференція з допомоги в реабілітації увʼязнених.

Галлант та ще двоє чоловіків спробували обеззброїти та затримати терориста. Галлант «озброївся» рогом нарвала (морського ссавця), який взяв у Гільдії, ще один чоловік використовував вогнегасник. Їхня спроба затримати терориста потрапила на відео.

Терориста згодом застелили поліцейські, які прибули за викликом.


Нагадаємо, Хана у 2012 році судили за тероризм, у грудні 2018 року він вийшов на волю, проте мав носити електронний браслет.


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