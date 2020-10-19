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Королева Великобритании Елизавета II, фото: PolizeiBerlin
Елизавета II сократила тюремный срок мужчине, который помог остановить террориста с ножом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145291-britanskaya-koroleva-sokratila-turemnyy-srok-mujchine-kotoryy-pomog-ostanovit-terrorista-s-nojom.htmlРакурс
Елизавета II, королева Великобритании, воспользовавшись своим правом «прерогативы милосердия» в знак признания «исключительно смелых действий», сократила срок заключения 42-летнему Стивену Галланту, который в ноябре 2019 года помог остановить вооруженного ножом террориста в Лондоне.
Галланта в 2005 году приговорили к 17-летнему заключению за убийство. Королева сократила его тюремный срок на 10 месяцев, и он теперь может попросить об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года, сообщает BBC.
28-летний террорист Усман Хан 29 ноября 2019 года напал с ножом на прохожих. В результате два человека погибли, еще трое были ранены. Галлант тогда находился в расположенной рядом Гильдии рыботорговцев, где проходила конференция по помощи в реабилитации заключенных.
Галлант и еще двое мужчин попытались обезоружить террориста и задержать. Галлант «вооружился» рогом нарвала (морского млекопитающего), который взял в Гильдии, еще один мужчина использовал огнетушитель. Их попытка задержать террориста попала на видео.
Террориста впоследствии застелили полицейские, прибывшие по вызову.
Bystander; a person who is present at an event or incident but does not take part.— ~Marietta (@MariettaDaviz) November 30, 2019
The people on the London bridge were far from bystanders, together they stopped the attacker from killing anymore people.#Heroes �� #LondonBridgeAttack#SaturdayThoughtspic.twitter.com/F5ZsDyNx4g
Напомним, Хана в 2012 году судили за терроризм, в декабре 2018 года он вышел на свободу, однако должен был носить электронный браслет.
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