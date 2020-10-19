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Ракурс
Королева Великобритании Елизавета II, фото: PolizeiBerlin

Елизавета II сократила тюремный срок мужчине, который помог остановить террориста с ножом (ВИДЕО)

19 окт 2020, 10:55
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Елизавета II, королева Великобритании, воспользовавшись своим правом «прерогативы милосердия» в знак признания «исключительно смелых действий», сократила срок заключения 42-летнему Стивену Галланту, который в ноябре 2019 года помог остановить вооруженного ножом террориста в Лондоне.

Галланта в 2005 году приговорили к 17-летнему заключению за убийство. Королева сократила его тюремный срок на 10 месяцев, и он теперь может попросить об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года, сообщает BBC.

28-летний террорист Усман Хан 29 ноября 2019 года напал с ножом на прохожих. В результате два человека погибли, еще трое были ранены. Галлант тогда находился в расположенной рядом Гильдии рыботорговцев, где проходила конференция по помощи в реабилитации заключенных.

Галлант и еще двое мужчин попытались обезоружить террориста и задержать. Галлант «вооружился» рогом нарвала (морского млекопитающего), который взял в Гильдии, еще один мужчина использовал огнетушитель. Их попытка задержать террориста попала на видео.

Террориста впоследствии застелили полицейские, прибывшие по вызову.


Напомним, Хана в 2012 году судили за терроризм, в декабре 2018 года он вышел на свободу, однако должен был носить электронный браслет.


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