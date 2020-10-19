Чому Рада розгляне бюджет-2021 після виборів, фото — Вісті Придніпров'я

https://racurs.ua/ua/n145293-chomu-rada-rozglyane-budjet-2021-pislya-vyboriv-poyasnyv-razumkov.html

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Проект державного бюджету на 2021 рік Верховна Рада не розгляне на засіданні 20 жовтня. Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що профільний комітет не зміг зібратися, аби винести на обговорення Ради проект кошторису.

Разумков назвав причиною відтермінування розгляду бюджету на комітеті значну кількість нардепів інфікованих коронавірусом — наразі 60 осіб в парламенті хворі на COVID-19 чи перебувають на самоізоляції.

Розгляд бюджету відбудеться вже у листопаді після проведення місцевих виборів, але ми повинні скоротити строки по підготовці та ухваленню бюджету, аби в нас не було бюджетної ночі, — пояснив на засіданні погоджувальної ради Разумков.

Раніше нардепи від опозиції повідомляли, що реальною причиною відтермінування розгляду бюджету є відсутність голосів у провладної фракції «Слуга народу» за його ухвалення.