Нацбанк установил курс гривны на 20 октября. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 20 октября установил Национальный банк Украины.

Гривна подешевела на 1 коп. по отношению к доллару США по сравнению с предыдущим банковским днем. Сейчас 1 долл. стоит 28 грн 37 коп. Об этом свидетельствуют данные на веб-странице Нацбанка.

Евро сегодня стоит 33 грн 43 коп., а польский злотый 7 грн 30 коп. Стоимость фунта стерлингов составляет 36 грн 88 коп., а за чешскую крону нужно отдать 1 грн 22 коп.

Как сообщается на сайте «Минфин», 19 октября на межбанке после небольшого проседания котировок в середине дня до отметки остановились на уровне 28 грн 35 коп. и 28 грн и 37 коп. за покупку и продажу доллара. На конец сессии произошло возвращение к уровню 28 грн 37 коп. и 28 грн 39 коп. Национальный банк Украины 19 октября на рынок не выходил.

Для пополнения резервов Нацбанк на этот раз так и не смог использовать фактор проведения бюджетных расчетов компаний. Особенно выкупать ему было нечего. Что-то приобрели импортеры, что-то — без лишней шумихи опять по мелочам покупали иностранцы, — говорится в материале.

Напомним, 1 октября доллар на валютном рынке в Украине поднялся до максимума за два года. Тогда курс гривны к доллару составлял 28 грн 31 коп. за доллар.