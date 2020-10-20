Нацбанк встановив курс гривні на 20 жовтня. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n145331-gryvnya-znovu-podeshevshala-do-dolara-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс гривні на 20 жовтня встановив Національний банк України.

Гривня подешевшала на 1 коп. у відношенні до долара США у порівнянні з попереднім банківським днем. Наразі 1 дол. коштує 28 грн 37 коп. Про це свідчать дані на веб-сторінці Нацбанку.

Євро сьогодні коштує 33 грн 43 коп., а польський злотий 7 грн 30 коп. Вартість фунту стерлінгів становить 36 грн 88 коп., а за чеську крону потрібно віддати 1 грн 22 коп.

Як повідомляється на сайті «Мінфін», 19 жовтня на міжбанку після невеликого просідання котирувань у середині дня до позначки зупинилися на рівні 28 грн 35 коп. та 28 грн та 37 коп. за купівлю та продаж долара. На кінець сесії сталося повернення до рівня 28 грн 37 коп. та 28 грн 39 коп. Національний банк України 19 жовтня на ринок не виходив.

Для поповнення резервів Нацбанк цього разу так і не зміг використати фактор проведення бюджетних розрахунків компаній. Особливо викуповувати йому було нічого. Щось придбали імпортери, щось — без зайвого галасу знову по дрібницях купували іноземці, — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 1 жовтня долар на валютному ринку в Україні піднявся до максимуму за два роки. Тоді курс гривні до долара становив 28 грн 31 коп. за долар.