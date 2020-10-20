Понад 5 тис. заражень і новий максимум смертності — в МОЗ оновили статистику COVID-19

https://racurs.ua/ua/n145330-ponad-5-tys-zarajen-i-novyy-maksymum-smertnosti-v-moz-onovyly-statystyku-covid-19.html

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Смертність від COVID-19 в Україні за минулу добу, 19 жовтня, була найвищою з початку епідемії. Від ускладнень померли 113 пацієнтів.

У Києві 17 смертей за добу, Львівській області — 13, Дніпропетровській — 11, Полтавській — 10.

За добу коронавірусне захворювання підтвердили у 5 тис. 469 осіб. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Всього за весь час епідемії COVID-19 в Україні підтвердили у 309 тис. 107 людей, а 5 786 — померли. Нині продовжують лікуватися понад 173 тис. людей.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Києві (462), Харківській (446), Житомирській (376), Львівській (289) областях. А найменше у Кіровоградській та Херсонській областях — 51 та 59 випадків відповідно.

За прогнозом Київської школи економіки, до кінця року жертвами COVID-19 можуть стати 20 тис. українців. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що у грудні в Україні може бути 400 тис. активних хворих на коронавірус, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.

У трьох регіонах України готують немедичні установи для пацієнтів з COVID-19. Влада провела інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук і лікарень «Укрзалізниці» в Києві, Одеській та Донецькій областях.

Нагадаємо, що президент України повідомив, що жорсткий карантин в Україні запровадять, якщо щодоби фіксуватимуть понад 9,5 тис. випадків зараження коронавірусом.