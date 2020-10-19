COVID-ліжка закінчуються, в Зеленського мобілізують лікарні Академії меднаук та «Укрзалізниці», фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n145310-covid-lijka-zakinchuutsya-v-zelenskogo-mobilizuut-likarni-akademiyi-mednauk-ta-ukrzaliznyci.html

Ракурс

Коронавірусні госпіталі у немедичних закладах готується відкривати Кабмін. Йдеться про тимчасові лікарні у Києві, Одесі та на Донеччині.

Для хворих на коронавірус готуються мобілізувати ліжка в медзакладах інститутів Національної академії медичних наук та лікарень «Укрзалізниці».

Як повідомили президенту України на селекторній нараді щодо боротьби із COVID-19, Міністерство охорони здоров’я розглядає додаткові ліжка для використання в ургентних ситуаціях.

За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях, — цитує Зеленського прес-служба Банкової.

Ситуація в регіонах через осінній спалах коронавірусу продовжує бути напруженою. З Харкова до лікарень районів області за останні дні перевезли 13 пацієнтів. Про це на брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер. Це пов’язано із переповненням лікарень обласного центру.

Серед районів, куди направляють хворих, Кучер назвав Куп’янський і Богодухівський. За останні дві доби на Харківщині реєструється близько 600 випадків COVID-19. З 19 жовтня Харків, Люботин і три райони області перейшли до червоної зони СOVID-19.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що жителі міста досі не вірять у коронавірус. Водночас кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях міста збільшується і він вважає, що ситуація буде погіршуватися.

Сенкевич в ефірі програми «Добрий вечір» розповів, що за нинішніх темпів захворюваності в лікарнях Миколаєва скоро не буде вільних місць для хворих на COVID-19.