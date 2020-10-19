COVID-койки заканчиваются, у Зеленского мобилизируют больницы Академии меднаук и «Укрзализныци»

https://racurs.ua/n145310-covid-koyki-zakanchivautsya-u-zelenskogo-mobiliziruut-bolnicy-akademii-mednauk-i-ukrzaliznyci.html

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Коронавирусные госпитали в немедицинских учреждениях готовится открывать Кабмин. Речь идет о временных больницах в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Для больных коронавирусом готовятся мобилизовать койки в медучреждениях институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци».

Как сообщили президенту Украины на селекторном совещании по борьбе с COVID-19, Министерство здравоохранения рассматривает дополнительные койки для использования в ургентных ситуациях.

При росте количества больных мы должны быть уверены, что в больницах достаточно коек, обеспеченных кислородом, — цитирует Зеленского пресс-служба Банковой.

Ситуация в регионах из-за осенней вспышки коронавируса продолжает быть напряженной. Из Харькова в больницы районов области за последние дни перевезли 13 пациентов. Об этом на брифинге сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. Это связано с переполнением больниц областного центра.

Среди районов, куда направляют больных, Кучер назвал Купянский и Богодуховский. За последние двое суток в Харьковской области регистрируется около 600 случаев COVID-19. С 19 октября Харьков, Люботин и три района области перешли в красную зону СOVID-19.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города до сих пор не верят в коронавирус. В то же время количество пациентов с COVID-19 в больницах города увеличивается и он считает, что ситуация будет ухудшаться.

Сенкевич в эфире программы «Добрый вечер» рассказал, что при нынешних темпах заболеваемости в больницах Николаева скоро не будет свободных мест для больных COVID-19.