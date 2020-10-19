Эпидемия коронавируса в Киеве продолжается, фото: «112 Украина»

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.

Столица Украины самостоятельно готовит койко-места для больных коронавирусной болезнью COVID-19. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом сегодня, 19 октября, во время видеобрифинга.

Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные кровати в больницах, и оборудует отделения, и выделяет средства из резервного фонда столицы, — отметил он.

Кличко подчеркнул, что городские власти до сих пор не получили от правительства ответа на свои обращения по приему больных в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Министерства здравоохранения и ведомственных медучреждений.

Вместо этого, добавил Кличко, Киев днями получил от Минздрава поручение до 1 ноября обеспечить в опорных больницах 80% коек кислородом.

По его словам, на эти цели государство выделило столице 29,6 млн грн, однако пока только «на бумаге».

Вместе с тем, правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту. По упрощению этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев, — отмечает Кличко.

Поэтому, подчеркивает мэр Киева, до указанной даты эти работы осуществить невозможно.

Кличко добавил, что такие поручения от правительства получили все регионы.

И, учитывая, что средства до сих пор не поступили, то так называемой помощью государства назвать это сложно, — подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что город уже развернул почти 2,8 тыс. коек в 22 больницах. 19 из этих больниц уже принимают больных с COVID-19, еще три обустраивают отделения.

По словам мэра Киева, в настоящее время на стационарном лечении в столичных медучреждениях находятся 1 тыс. 761 больной COVID-19. Из них 367 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 621 пациент получает кислородную поддержку, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 31 пациент.

За прошедшие сутки, 18 октября, в Киеве обнаружили еще 385 больных коронавирусом, 65 пациентов госпитализировали. Выздоровели по итогам 18 октября 13 киевлян.

Умерли за минувшие сутки пятеро больных. Всего болезнь COVID-19 унесла жизни уже 587 киевлян.

Напомним, в Украине за время эпидемии коронавируса обнаружили уже более 300 тыс. больных.