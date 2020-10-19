Более 300 тыс. больных и смерть 8-летнего мальчика — в Украине обновили статистику коронавируса

https://racurs.ua/n145288-bolee-300-tys-bolnyh-i-smert-8-letnego-malchika-v-ukraine-obnovili-statistiku-koronavirusa.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 октября, обнаружили еще у почти 5 тыс. человек, 66 пациентов умерли.

Среди них и 8-летний мальчик на Ивано-Франковщине. Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу в прошлый четверг и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мальчика не удалось.

За сутки коронавирус обнаружили у 4 тыс. 766 граждан. Степанов сообщил, что в украинских больницах уже занято более половины мест для больных коронавирусом. Продолжают лечиться более 171 тыс. человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 303 тыс. 638 человек, болезнь стала причиной смерти 5 тыс. 673 жителей страны.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили на Харьковщине (595), в Киеве (385), Одесской (350) и Житомирской (308) обалстях.

«Укрзализныця» с 19 октября остановила продажу билетов в Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Дубно, Здолбунов, Дунаевцы, станции Славута-1 в Хмельницкой и имени Т. Шевченко в Черкасской области.

Поезда проследуют через станции в этих городах без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться «в установленном порядке».

Напомним, с 19 октября в Украине в «красную» зону попадают восемь областных центров — Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в украинских больницах занято почти 60% мест для пациентов с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Количество свободных коек колебалось в течение последних пяти дней в пределах нескольких процентов.