Понад 300 тис. хворих і смерть 8-річного хлопчика — в Україні оновили статистику коронавірусу, фото — Бабель

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 18 жовтня, виявили ще у майже 5 тис. осіб, 66 пацієнтів померли.

Серед них і 8-річний хлопчик на Івано-Франківщині. Як повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов, дитину у важкому стані привезли до лікарні минулого четверга і підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати хлопчика не вдалося.

За добу коронавірус виявили у 4 тис. 766 українців, 66 — померли від ускладнень.

Степанов повідомив, що в українських лікарнях вже зайнято більше половини місць для хворих на коронавірус. Продовжують лікуватися понад 171 тис. людей.

Всього з початку пандемії на коронавірус в Україні захворіли 303 тис. 638 осіб, хвороба спричинила смерть 5 тис. 673 жителів країни.

Найбільше нових випадків за добу виявили на Харківщині (595), у Києві (385), на Одещині (350) та Житомирщині (308). А найменше — у Кіровоградській та Луганській областях (27 і 45 випадків відповідно).

«Укрзалізниця» починаючи 19 жовтня зупинила продаж квитків до Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Дубна, Здолбунова, Дунаївців, та станцій Славута-1 на Хмельниччині й імені Т. Шевченка в Черкаській області.

Потяги прослідують через станції в цих містах без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися «за встановленим порядком».

Нагадаємо, з 19 жовтня в Україні до «червоної» зони потрапляють вісім обласних центрів: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

За словами міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, в українських лікарнях зайнято майже 60% місць для пацієнтів з підозрою на коронавірус або з підтвердженим діагнозом. Кількість вільних ліжок коливалася протягом останніх п’яти днів у межах кількох відсотків.