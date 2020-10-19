Чи запрацюють школи після осінніх канікул, розповіли в профільному комітеті Ради

Чи запрацюють школи після осінніх канікул, розповіли в профільному комітеті Радиhttps://racurs.ua/ua/n145287-chy-zapracuut-shkoly-pislya-osinnih-kanikul-rozpovily-v-profilnomu-komiteti-rady.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. У зв’язку з цим влада вирішила відправити школи на осінні канікули раніше.
Чи запрацюють школи в листопаді — після завершення терміну канікул, голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак розповів у коментарі агентству «РБК-Україна».
Бабак запевнив, що навіть за найгіршого сценарію розвитку епідеміологічної ситуації в Україні дитячі садки і початкова школа з листопада працюватимуть і відповідне рішення узгоджене з МОЗ та Міносвіти.
Тому що діти не можуть займатися дистанційно — у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоби вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки мають працювати, — наголосив він.
Також, якщо цього дозволятиме епідеміологічна ситуація, за парти з листопада повернуться й учні 5−11 класів. Однак за «найгіршого сценарію» цю категорію учнів тимчасово переведуть на дистанційне навчання.
У будь-якому випадку, зазначив Бабак, це все буде на рівні рекомендацій від уряду, відповідне рішення ухвалюватиме місцева влада.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко кілька днів тому повідомив дату початку осінніх канікул у столичних школах.