У Франції 17 жовтня сталося резонансне вбивство на релігійному ґрунті, фото: соціальні мережі

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З Франції можуть вислати 231 іноземця за підозрою в екстремістських релігійних переконаннях.

Відповідний наказ надійшов 18 жовтня від міністра внутрішніх справ Франції Жерара Дармена, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в поліцейській профспілці.

Водночас в міністерстві внутрішніх справ Франції цю інформацію агентству не змогли підтвердити.

Також про такі плани французької влади повідомляло агентство Europe 1.

Зазначається, що, за інформацією джерела, із переліку осіб, яких планують депортувати, 180 перебувають у в’язниці, а ще 51 особу мають невдовзі заарештувати. Крім того, у МВС Франції планують більш детально вивчати запити на отримання статусу біженця у Франції.

Нагадаємо, 17 жовтня в передмісті столиці Франції Парижа сталося резонансне вбивство. 18-річний підліток обезголовив 47-річного вчителя місцевого коледжу Самюеля Паті за образу пророка Мухаммеда. Згодом стало відомо, що французькі правоохоронці затримали 11 підозрюваних.