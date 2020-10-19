Во Франции 17 октября произошло резонансное убийство на религиозной почве, фото: социальные сети

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Из Франции могут выслать 231 иностранца по подозрению в экстремистских религиозных убеждениях.

Соответствующий приказ поступил 18 октября от министра внутренних дел Франции Жерара Дармена, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в полицейском профсоюзе.

В то же время в министерстве внутренних дел Франции эту информацию агентству не смогли подтвердить.

Также о таких планах французских властей сообщало агентство Europe 1.

Отмечается, что, по информации источника, из перечня лиц, которых планируют депортировать, 180 находятся в тюрьме, а еще 51 человек должны вскоре арестовать. Кроме того, в МВД Франции планируют более детально изучать запросы на получение статуса беженца во Франции.

Напомним, 17 октября в пригороде столицы Франции Парижа произошло резонансное убийство. 18-летний подросток обезглавил 47-летнего учителя местного колледжа Самюэля Пати за оскорбление пророка Мухаммеда. Впоследствии стало известно, что французские правоохранители задержали 11 подозреваемых.