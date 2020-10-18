Подозреваемых в причастности к зверскому убийству учителя во Франции задержала полиция — среди них боевики ИГИЛ

Цветы в честь погибшего. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/n145277-podozrevaemyh-v-prichastnosti-k-zverskomu-ubiystvu-uchitelya-vo-francii-zaderjala-policiya-sredi.html

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Кровавое убийство учителя во Франции всколыхнуло мир. Выходец из России жестоко убил и обезглавил французского учителя, который учил детей терпимости. Правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя.

Учителя истории убили якобы за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает Le Figaro.

Сообщается, что среди задержанных оказались родители убийцы, которого пристрелила полиция во время задержания. Также под стражу попал дедушка и младший брат злоумышленника.

Отмечается, что именно отец убийцы обнародовал в соцсетях видео с угрозами учителю. Также среди задержанных есть несколько человек, которые общались с нападающим накануне убийства — среди них известный исламист Абдельхаким Сефриви, который осуждал преподавателя в своем видео.

Полиция сообщает, что отец убийцы имеет сводную сестру, которая уехала в 2014 году в Сирию, где присоединилась к боевикам «Исламского государства».

Напомним, ранее мы сообщали, что 17 октября в пригороде Парижа 18-летний парень обезглавил учителя местного колледжа за оскорбление пророка Мухаммеда. После убийства парень опубликовал в соцсетях отрезанную голову жертвы и обратился к президенту страны. Позже выяснилось, что убийца является чеченцем, проживавшим в Москве.