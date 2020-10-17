Во Франции россиянин обезглавил учителя истории. Фото: РБК

https://racurs.ua/n145247-rossiyanin-obezglavil-uchitelya-istorii-vo-francii-stalo-izvestno-imya-ubiycy.html

Ракурс

Ужасное убийство учителя истории произошло во Франции. В пятницу, 16 октября, в пригороде Парижа вооруженный ножом 18-летний парень напал на педагога парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин и отрезал ему голову.

Нападавшего полиция ликвидировала. СМИ сообщили, что за несколько дней до убийства учитель получал угрозы после того, как показал на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда. Оказалось, что нападавшим был россиянин из Чечни. Его имя Абдулак Анзоров. Об этом 17 октября сообщает издание Le Figaro со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что убийца родился в Москве. Он ранее уже совершал правонарушения, но они не были связаны с террористическими актами. Сообщается, что прежде чем совершить преступление, Абдулак кричал «Аллах Акбар».

Полицейские по делу об убийстве задержали девять человек, среди которых родители, дед и младший брат преступника. Также задержаны два родителя учеников, которые учились в колледже, где работал убитый.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот инцидент исламистским терроризмом. Французская прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом заявила, что рассматривает дело как «убийство, связанное с террористической организацией». Кроме того, мусульманские лидеры во Франции возмущены таким преступлением.

Напомним, в сентябре 2020 года у Charlie Hebdo появились новые карикатуры на пророка Мухаммеда, которые могли возмутить исламистов. В том же месяце рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo произошло нападение с ножом.