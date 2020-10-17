Нападавшего на волонтера в Киеве арестовали. Фото: moika78.ru

https://racurs.ua/n145246-napadenie-na-volontera-partii-udar-v-kieve-podozrevaemogo-otpravili-v-sizo.html

Ракурс

Нападавшему на волонтера партии УДАР в Киеве суд избрал меру пресечения.

Мужчина, который несколько раз ударил волонтера и ветерана АТО, арестован на 60 суток. Злоумышленник будет находиться в Киевском следственном изоляторе до 12 декабря 2020 года. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Киевской местной прокуратуры.

За попытку умышленного убийства ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 14 октября в Киеве вооруженный ножом мужчина ранил волонтера партии УДАР. Пострадавший раздавал газеты, когда к нему подошел неизвестный, спровоцировал конфликт и ударил несколько раз ножом.

Волонтера госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавшего задержала полиция. Злоумышленнику сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).