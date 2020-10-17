Нападника на волонтера в Києві заарештували. Фото: moika78.ru

https://racurs.ua/ua/n145246-napad-na-volontera-udaru-v-kyievi-pidozruvanogo-vidpravyly-v-sizo.html

Ракурс

Нападнику на волонтера партії УДАР у Києві суд обрав запобіжний захід.

Чоловіка, який кілька разів вдарив волонтера та ветерана АТО, арештовано на 60 діб. Зловмисник перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі до 12 грудня 2020 року. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури.

За спробу умисного вбивства йому загрожує від семи до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, 14 жовтня у Києві озброєний ножем чоловік поранив волонтера партії УДАР. Постраждалий роздавав газети, коли до нього підійшов невідомий, спровокував конфлікт та вдарив кілька разів ножем.

Волонтера госпіталізували у тяжкому стані, а нападника затримала поліція. Зловмиснику повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).