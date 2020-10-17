Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нападника на волонтера в Києві заарештували. Фото: moika78.ru

Напад на волонтера УДАРу в Києві — підозрюваного відправили в СІЗО

17 жов 2020, 14:19
999

Нападнику на волонтера партії УДАР у Києві суд обрав запобіжний захід.

Чоловіка, який кілька разів вдарив волонтера та ветерана АТО, арештовано на 60 діб. Зловмисник перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі до 12 грудня 2020 року. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури.

За спробу умисного вбивства йому загрожує від семи до 15 років в’язниці.


Нагадаємо, 14 жовтня у Києві озброєний ножем чоловік поранив волонтера партії УДАР. Постраждалий роздавав газети, коли до нього підійшов невідомий, спровокував конфлікт та вдарив кілька разів ножем.

Волонтера госпіталізували у тяжкому стані, а нападника затримала поліція. Зловмиснику повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів