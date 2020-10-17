ДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода в Одеській області призвела до травмування дітей.

Аварія сталася 17 жовтня на об’їзній дорозі, біля Клеверного мосту. Зіткнулися автомобілі Mercedes та «Таврія». Виявилося, що 31-річний водій «Таврії» виїздив із заправки та не пропустив «Мерседес», що рухався головною дорогою. Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Внаслідок ДТП постраждали семеро осіб, усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих двоє дітей одного та 12 років.

У НПУ зазначили, що інформацію про аварію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода — бетономішалка зім’яла п’ять легкових автомобілів.