Наслідки зливи у Києві. Фото: патрульна поліція

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У Києві через зливи підтоплені проїжджі частини низки вулиць.

Через складні погодні умови на окремих вулицях рух транспорту ускладнено, оскільки ці вулиці стали схожі на ріки. Про це 17 жовтня повідомила патрульна поліція Києва у Telegram.

За інформацією правоохоронців, підтоплена проїжджа частина на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській, Пилипа Козицького та Новопирогівській. Автомобілі, які рухаються по вулицях Пріорській та Автозаводській, поліція перенаправляє на вулицю Вишгородську.

Синоптики обіцяли, що 17 жовтня у Києві переважатиме дощова погода. Опади в столиці обіцяли впродовж доби. Вдень повітря прогріється до 11−13° тепла.

Нагадаємо, 26 вересня злива в Івано-Франківську призвела до підтоплення низки районів міста. На перехрестях та під мостами утворилися озера, а рятувальники були змушені виловлювати плаваючі транспортні засоби.