Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Последствия ливня в Киеве. Фото: патрульная полиция

Ливень в Киеве превратил ряд улиц в реки (ФОТО, ВИДЕО)

17 окт 2020, 13:04
999

В Киеве из-за ливней подтоплены проезжие части ряда улиц.

Из-за сложных погодных условий на отдельных улицах движение транспорта затруднено, поскольку эти улицы стали похожи на реки. Об этом 17 октября сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

По информации правоохранителей, подтоплена проезжая часть на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской, Филиппа Козицкого и Новопироговской. Автомобили, которые движутся по улицам Приорской и Автозаводской, полиция перенаправляет на улицу Вышгородскую.

Синоптики обещали, что 17 октября в Киеве будет преобладать дождливая погода. Осадки в столице обещали в течение суток. Днем воздух прогреется до 11−13° тепла.

Последствия ливня в Киеве. Фото: патрульная полиция

Последствия ливня в Киеве. Фото: патрульная полиция

Последствия ливня в Киеве. Фото: патрульная полиция


Напомним, 26 сентября ливень в Ивано-Франковске привел к подтоплению ряда районов города. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие транспортные средства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров