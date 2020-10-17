Последствия ливня в Киеве. Фото: патрульная полиция

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В Киеве из-за ливней подтоплены проезжие части ряда улиц.

Из-за сложных погодных условий на отдельных улицах движение транспорта затруднено, поскольку эти улицы стали похожи на реки. Об этом 17 октября сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

По информации правоохранителей, подтоплена проезжая часть на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской, Филиппа Козицкого и Новопироговской. Автомобили, которые движутся по улицам Приорской и Автозаводской, полиция перенаправляет на улицу Вышгородскую.

Синоптики обещали, что 17 октября в Киеве будет преобладать дождливая погода. Осадки в столице обещали в течение суток. Днем воздух прогреется до 11−13° тепла.

Напомним, 26 сентября ливень в Ивано-Франковске привел к подтоплению ряда районов города. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие транспортные средства.