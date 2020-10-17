Крушение самолета Ан-26. Фото: pravda.com

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Деньги для выплат единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, погибших в результате крушения самолета АН-26Ш в Харьковской области, перечислило Минобороны.

Оборонное ведомство направило 28 млн грн Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины для распределения по военкоматам. Военное руководство уверяет, что эти деньги на счета родственников погибших перечислят уже на следующей неделе. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что пока решение о выплатах принято в отношении 19 погибших курсантов — документы рассмотрела комиссия МОУ, а министр обороны утвердил протокол. Решение по остальным выплатам обещают принять после официального установления всех обстоятельств и причин крушения самолета.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что продолжается расследование крушения самолета АН-26Ш, а результаты работы обещают передать руководству армии до 25 ноября.

Как известно, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находились 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. В результате авиакатастрофы погибли 25 человек.

Напомним, 7 октября правительственная комиссия по вопросам установления причин катастрофы под Чугуевом обнародовала первые выводы. Специалисты выявили грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.