За взятку на Луганщине задержали первого вице-мэра. Фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n145242-pervyy-vice-mer-zaderjan-na-luganschine-za-vzyatku-foto.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине продолжается — правоохранители задержали первого заместителя городского головы на Луганщине во время получения взятки.

Оказалось, что чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10%. За 46 тыс. грн он обещал предпринимателю победу в тендере и заключение с ООО договоров на выполнение работ по благоустройству — капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка в городе. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Коррупционера задержали в служебном кабинете при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас продолжаются следственные действия. Ожидается, что задержанному сообщат о подозрении и арестуют.

Напомним, в октябре начальник Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы требовал 4 тыс. долл. от своего подопечного. За эти деньги он обещал чиновнику повышение по должности.