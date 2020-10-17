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Ракурс
За взятку на Луганщине задержали первого вице-мэра. Фото: Офис генпрокурора

Первый вице-мэр задержан на Луганщине за взятку (ФОТО)

17 окт 2020, 11:59
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Борьба с коррупцией в Украине продолжается — правоохранители задержали первого заместителя городского головы на Луганщине во время получения взятки.

Оказалось, что чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10%. За 46 тыс. грн он обещал предпринимателю победу в тендере и заключение с ООО договоров на выполнение работ по благоустройству — капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка в городе. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Коррупционера задержали в служебном кабинете при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас продолжаются следственные действия. Ожидается, что задержанному сообщат о подозрении и арестуют.

За взятку на Луганщине задержали первого вице-мэра. Фото: Офис генпрокурора

За взятку на Луганщине задержали первого вице-мэра. Фото: Офис генпрокурора


За взятку на Луганщине задержали первого вице-мэра. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, в октябре начальник Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы требовал 4 тыс. долл. от своего подопечного. За эти деньги он обещал чиновнику повышение по должности.

Источник: Ракурс


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