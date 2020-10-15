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Взятка. Фото: Корреспондент.net
4 тыс. долл. взятки требовал начальник бюро судмедэкспертизы (ФОТО)https://racurs.ua/n145173-4-tys-doll-vzyatki-treboval-nachalnik-buro-sudmedekspertizy-foto.htmlРакурс
Взятку от своего подчиненного требовал начальник Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Чиновник требовал 4 тыс. долл. за повышение по должности.
Для получения денег руководитель привлек другого работника учреждения. Об этом 15 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Злоумышленников задержали во время получения части денег. Всю сумму оперативники изъяли дома у фигурантов.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
К слову, суд уже рассматривает аналогичное дело против руководителя областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которое начали в 2018 году по материалам СБУ.
Напомним, в сентябре на передаче взятки разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда, которая давила на одного из судей для принятия «правильного» решения. За это председатель суда передала судье 3 тыс. долл.
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