Хабар. Фото: Корреспондент.net

https://racurs.ua/ua/n145173-4-tys-dol-habara-vymagav-nachalnyk-buro-sudmedekspertyzy-foto.html

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Хабар від свого підлеглого вимагав начальник Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи. Посадовець вимагав 4 тис. дол. за підвищення по посаді.

Для отримання грошей керівник залучив іншого працівника установи. Про це 15 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисників затримали під час отримання частини суми. Решту грошей оперативники вилучили вдома у фігурантів.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

До слова, суд уже розглядає аналогічну справу проти керівника обласного бюро судово-медичної експертизи, яку порушили у 2018 році за матеріалами СБУ.

Нагадаємо, на передачі хабаря викрили голову Харківського окружного адміністративного суду, яка тиснула на одного із суддів для прийняття «правильного» рішення. За це голова суду передала судді 3 тис. дол.